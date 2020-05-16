Трамп обвинил Китай в распространении коронавируса на весь мир

16 мая, 2020, 10:27

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай был обязан локализовать возгорание COVID-19 и не допустить пандемии

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

По словам Трампа, эпидемию COVID-19 следовало остановить еще на территории Китая - до того, как вирус перекинулся на остальной мир.

"Этого никогда не должно было произойти. Он пришел из Китая - он должен быть остановлен в Китае, прежде чем он выбрался в мир", - сказал Трамп.

Президент США напомнил, что уже 186 стран мира столкнулись с коронавирусом.

"Теперь он сильно затронул Россию, Францию сильно затронул", - отметил глава Белого дома.

В то же время, Трамп заявил, что в случае разработки вакцины от коронавируса Китаем США также будут иметь доступ к препарату. Он заверил, что США не важно, какая именно страна получит вакцину.

Напомним, 14 апреля Дональд Трамп заявил, что в случае дальнейшего ухудшения отношений с Китаем их можно было бы полностью разорвать .

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