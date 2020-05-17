Глава ОПЕК заявил о преодолении нефтяного кризиса

17 мая, 2020, 18:49

Глава Организации стран-экспортеров нефти Мухаммед Баркиндо заявил, что критический момент нефтяного кризиса преодолен

Об этом со ссылкой Bloomberg сообщает Укринформ.

По словам Баркиндо, худшее в нефтяной сфере уже позади, поэтому в организации с оптимизмом смотрят на второе полугодие 2020 года.

"В ОПЕК мы сохраняем осторожный оптимизм относительно того, что худшее уже позади. То, что мы видели в апреле, было экстраординарным, но мы приняли вызов", - сказал глава ОПЕК.

Баркиндо отметил, что в ОПЕК планируют провести встречу в июне, где рассмотрят состояние мировой экономики и восстановления спроса на нефть, изучат варианты сокращения ее добычи.

Он также отметил, что члены ОПЕК быстро внедряют необходимые сокращения. Из-за добровольного сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, США и других странах общий объем мировых поставок в июне сократится на 17,2 млн баррелей в сутки.

Напомним, 12 апреля страны ОПЕК договорились о крупнейшем в истории сокращении объемов добычи нефти - на 9,7 млн баррелей в сутки.

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