 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирГлава ОПЕК заявил о преодолении нефтяного кризиса

Глава ОПЕК заявил о преодолении нефтяного кризиса


фото: REUTERS
Глава Организации стран-экспортеров нефти Мухаммед Баркиндо заявил, что критический момент нефтяного кризиса преодолен

Об этом со ссылкой Bloomberg сообщает Укринформ.

По словам Баркиндо, худшее в нефтяной сфере уже позади, поэтому в организации с оптимизмом смотрят на второе полугодие 2020 года.

"В ОПЕК мы сохраняем осторожный оптимизм относительно того, что худшее уже позади. То, что мы видели в апреле, было экстраординарным, но мы приняли вызов", - сказал глава ОПЕК.

Баркиндо отметил, что в ОПЕК планируют провести встречу в июне, где рассмотрят состояние мировой экономики и восстановления спроса на нефть, изучат варианты сокращения ее добычи.

Он также отметил, что члены ОПЕК быстро внедряют необходимые сокращения. Из-за добровольного сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, США и других странах общий объем мировых поставок в июне сократится на 17,2 млн баррелей в сутки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

17 мая, 2020 воскресенье

16 мая, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать