COVID-19 в Украине: 18291 случаев, за сутки - 433 новых
За сутки зафиксировано 433 новых случая, передает Еспресо.TV .
В общем заболели 1301 ребенок и 3569 медиков.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 715 случаев;
Волынская область - 615 случаев;
Днепропетровская область - 837 случаев;
Донецкая область - 130 случаев;
Житомирская область - 546 случаев;
Закарпатская область - 885 случаев;
Запорожская область - 378 случаев;
Ивано-Франковская область - 1210 случаев;
Кировоградская область - 443 случая;
Киев - 2280 случаев;
Киевская область - 1197 случаев;
Львовская область - 1019 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 238 случаев;
Одесская область - 746 случаев;
Полтавская область - 264 случая;
Ровенская область - 1126 случаев;
Сумская область - 162 случая;
Тернопольская область - 1078 случаев;
Харьковская область - 786 случаев;
Херсонская область - 167 случаев;
Хмельницкая область - 253 случая;
Черновицкая область - 2694 случая;
Черкасская область - 372 случая;
Черниговская область - 108 случаев.
Официальные данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На амбулаторном лечении 12 503 пациентов, из них 1070 детей и 2916 медработников.
Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 238 человек, в том числе один ребенок и 20 медиков.
В общем 5116 пациентов уже выздоровели, в частности 1312 медработника.
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