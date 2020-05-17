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Espreso.tvОбществоCOVID-19 в Украине: 18291 случаев, за сутки - 433 новых

COVID-19 в Украине: 18291 случаев, за сутки - 433 новых

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 утра воскресенья, 17 мая 2020 года, в Украине насчитывается 18 291 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 514 летальных, 5116 пациентов выздоровели

За сутки зафиксировано 433 новых случая, передает Еспресо.TV .

В общем заболели 1301 ребенок и 3569 медиков.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 715 случаев;

Волынская область - 615 случаев;

Днепропетровская область - 837 случаев;

Донецкая область - 130 случаев;

Житомирская область - 546 случаев;

Закарпатская область - 885 случаев;

Запорожская область - 378 случаев;

Ивано-Франковская область - 1210 случаев;

Кировоградская область - 443 случая;

Киев - 2280 случаев;

Киевская область - 1197 случаев;

Львовская область - 1019 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 238 случаев;

Одесская область - 746 случаев;

Полтавская область - 264 случая;

Ровенская область - 1126 случаев;

Сумская область - 162 случая;

Тернопольская область - 1078 случаев;

Харьковская область - 786 случаев;

Херсонская область - 167 случаев;

Хмельницкая область - 253 случая;

Черновицкая область - 2694 случая;

Черкасская область - 372 случая;

Черниговская область - 108 случаев.

Официальные данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении 12 503 пациентов, из них 1070 детей и 2916 медработников.

Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 238 человек, в том числе один ребенок и 20 медиков.

В общем 5116 пациентов уже выздоровели, в частности 1312 медработника.

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