Зеленский даст пресс-конференцию по итогам первого года президентства

16 мая, 2020, 18:02

Владимир Зеленский намерен провести пресс-конференцию, посвященную первому году пребывания на посту президента Украины

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает официальный сайт президента.

Ермак сказал об этом на встрече с послами G7 и главой представительства ЕС в Украине. О формате и дате этого общения он не сообщил.

Последнее масштабное общение Зеленского с прессой состоялось 10 октября 2019 года. Тогда, во время пресс-марафона, президент около 14 часов отвечал на вопросы журналистов из более чем трехсот СМИ.

Напомним, 13 мая первый заместитель председателя ОПГ Сергей Трофимов отметил, что не исключает баллотирования Владимира Зеленского на второй президентский срок.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .