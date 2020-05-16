Зеленский даст пресс-конференцию по итогам первого года президентства
16 мая, 2020, 18:02
Владимир Зеленский намерен провести пресс-конференцию, посвященную первому году пребывания на посту президента Украины
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает официальный сайт президента.
Ермак сказал об этом на встрече с послами G7 и главой представительства ЕС в Украине. О формате и дате этого общения он не сообщил.
Последнее масштабное общение Зеленского с прессой состоялось 10 октября 2019 года. Тогда, во время пресс-марафона, президент около 14 часов отвечал на вопросы журналистов из более чем трехсот СМИ.
- Напомним, 13 мая первый заместитель председателя ОПГ Сергей Трофимов отметил, что не исключает баллотирования Владимира Зеленского на второй президентский срок.
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