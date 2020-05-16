Здание Кабмина 17-18 мая подсветят крымскотатарском символикой

16 мая, 2020, 09:55

Здание Кабинета министров 17 и 18 мая подсветят символикой крымскотатарского народа на годовщину депортации

Об этом сообщают "Крим.Реалии" .

Об этом заявил вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Мы готовим проект совместно с представителями Меджлиса, и я сейчас впервые сообщаю вам детали: 17 или 18 мая вечером будет сделано подсветки, изображающая национальную символику Украины и крымскотатарского народа на правительственном доме. Я вас приглашаю - это будет очень знаково и правильно", - сказал Резников.

Напомним, 11 мая председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров назвал запуск в Крыму в небо 40-метрового портрета советского диктатора Иосифа Сталина "ударом в наиболее уязвимое место крымскотатарского сердца".

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