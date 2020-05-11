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Espreso.tvОбщество"Удар в крымскотатарское сердце": накануне годовщины депортации крымских татар на полуострове запустили в небо 40-метровый портрет Сталина

"Удар в крымскотатарское сердце": накануне годовщины депортации крымских татар на полуострове запустили в небо 40-метровый портрет Сталина


фото: Новинарня
Председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров назвал запуск в Крыму в небо 40-метрового портрета советского диктатора Иосифа Сталина "ударом в наиболее уязвимое место крымскотатарского сердца"

Об этом он написал в Facebook.

Два огромных портрета генералиссимуса Иосифа Сталина и маршала Георгия Жукова подняли в небо над Крымом воздухоплаватели с помощью воздушных шаров в понедельник, 11 мая. Баннер со Сталиным запустили в районе Белой скалы под Белогорском, с Жуковым - над Феодосией.

"Российские оккупанты обучены тому, чтобы наносить удары в наиболее уязвимое место, разрывая совершенно крымскотатарское сердце, которое и так уже десятилетиями никак не прекратит кровоточить ... Сегодня, 11 мая 2020, российские мерзавцы подняли над древним Карасубазаром, который они называют Белогорск, портрет тирана Сталина", - прокомментировал событие Рефат Чубаров.

Председатель Меджлиса напомнил, что "76 лет назад, 11 мая 1944, в Кремле было подписано Постановление ГКО № 5859-сс" О крымских татарах", согласно которой 18 мая началась насильственная депортация крымскотатарского народа с собственной Родины - Крыма".

Он напомнил, что в ходе чекистской операции в отдаленные районы Узбекистана, Казахстана и Российской Федерации было депортировано около 200 000 крымских татар, большинство из которых составляли женщины, дети и старики. По разным оценкам, только в первые годы изгнания в результате голода, массовых заболеваний, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселений умерло более 46% крымских татар.

"И не надо никому прятать голову в песок - Москва сегодня открыто пригрозила крымскотатарский народ - "не подчинитесь, можем повторить "", - отметил Чубаров.

 

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