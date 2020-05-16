Вторая страна в мире объявила, что преодолела коронавирус
Об этом сообщает УНИАН .
Министерство здравоохранения Камбоджи 16 мая заявило о выздоровлении в стране всех больных коронавирусом людей.
"На субботу, 16 мая, из 122 пациентов, заболевших с начала пандемии коронавирусной инфекцией и лечившихся в больницах Камбоджи, выздоровели 122", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что из 122 человек, лечившихся, в Камбодже только 54 были гражданами страны. Несмотря на выздоровление всех инфицированных коронавирусом, ограничительные меры в стране остаются в силе.
Первой в мире о выздоровлении всех больных коронавирусом объявила Гренландия. На острове было зафиксировано 11 случаев COVID-19.
- Напомним, 15 апреля в Гренландии главврач Хенрик Хансен заявил о выздоровлении всех зараженных коронавирусом: больше инфицированных на острове нет.
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