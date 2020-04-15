Гренландия объявила о победе над коронавирусом: выздоровели все больные

15 апреля, 2020, 14:27

В Гренландии главврач Хенрик Хансен заявил о выздоровлении всех зараженных коронавирусом: больше инфицированных на острове нет

Всего в Гренландии коронавирус диагностировали у 11 человек, сейчас они здоровы, сообщает High North News .

На острове 912 человек сделали тест на коронавирус с момента выявления первого случая болезни 16 марта.

Премьер-министр Ким Кильсен объявил о планах постепенно открыть столицу Гренландии Нуук при условии, что новые случаи заражения не появятся.

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Гренландия стала единственной территорией в мире, которой удалось преодолеть коронавирус без летальных исходов.

В мире число выявленных случаев заражения коронавируса приближается к двум миллионам, жертвами вируса стали более 126 000 человек.