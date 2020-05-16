В ВСУ зафиксировано два новых случая заболевания коронавирусом
Об этом сообщают Медицинские силы ВСУ в facebook.
"По состоянию на 7:00 16 мая в Вооруженных силах Украины болеет 38 человек острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 75 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая COVID-19. Это двое работников ВСУ в Черновицкой и Винницкой области. Отмечается, что они лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
Всего на изоляции находится 202 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 38 человек.
- Напомним, по состоянию на 15 мая в Вооруженных силах болело 46 человек на COVID-19 .
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