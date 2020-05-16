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Espreso.tvОбществоВ ВСУ зафиксировано два новых случая заболевания коронавирусом

В ВСУ зафиксировано два новых случая заболевания коронавирусом


фото: Укрінформ
По состоянию на 16 мая в Вооруженных силах Украины зафиксировано два новых случая заболевания COVID-19

Об этом сообщают Медицинские силы ВСУ в facebook.

"По состоянию на 7:00 16 мая в Вооруженных силах Украины болеет 38 человек острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 75 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая COVID-19. Это двое работников ВСУ в Черновицкой и Винницкой области. Отмечается, что они лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Всего на изоляции находится 202 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 38 человек.

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