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Espreso.tvОбществоВ ВСУ зафиксировано 2 новых случая COVID-19

В ВСУ зафиксировано 2 новых случая COVID-19

По состоянию на 15 мая в Вооруженных силах болеет 46 человек на COVID-19, всего за время пандемии выздоровели 65 человек и 2 летальных случая

Об этом сообщило командование Медсил в Facebook.

За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19.

В Ривненском военном госпитале лечится 1 военнослужащий. В Харьковской области один военнослужащий лечится дома. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

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