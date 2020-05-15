В ВСУ зафиксировано 2 новых случая COVID-19
15 мая, 2020, 10:29
За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19.
По состоянию на 15 мая в Вооруженных силах болеет 46 человек на COVID-19, всего за время пандемии выздоровели 65 человек и 2 летальных случая
Об этом сообщило командование Медсил в Facebook.
За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19.
В Ривненском военном госпитале лечится 1 военнослужащий. В Харьковской области один военнослужащий лечится дома. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
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