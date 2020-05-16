 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украину из-за границы эвакуировали еще 265 человек

В Украину из-за границы эвакуировали еще 265 человек


фото: Укрінформ
За прошедшие сутки в Украине авиарейсами из Парижа, Берлина и Загреба вернулись 265 граждан страны

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Еще три эвакуационные рейсы из Парижа, Берлина и Загреба прибыло в украинскую столицу за прошедшие сутки. Всего пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта" Киев "в пункте пропуска" Борисполь "оформили 265 человек", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что пограничники в обязательном порядке провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Действуй дома" пограничники проверили во время паспортного контроля.

Всего за прошлые сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины более 16,2 тыс. человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 мая, 2020 суббота

15 мая, 2020 пятница

больше новостей

16 мая, 2020 суббота

15 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать