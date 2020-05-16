В Украину из-за границы эвакуировали еще 265 человек

16 мая, 2020, 12:25

За прошедшие сутки в Украине авиарейсами из Парижа, Берлина и Загреба вернулись 265 граждан страны

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Еще три эвакуационные рейсы из Парижа, Берлина и Загреба прибыло в украинскую столицу за прошедшие сутки. Всего пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта" Киев "в пункте пропуска" Борисполь "оформили 265 человек", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что пограничники в обязательном порядке провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Действуй дома" пограничники проверили во время паспортного контроля.

Всего за прошлые сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины более 16,2 тыс. человек.

Напомним, 13 мая на заседании правительства приняли постановление об открытии пункта пропуска "Шегини" .

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