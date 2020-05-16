В Украину из-за границы эвакуировали еще 265 человек
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Еще три эвакуационные рейсы из Парижа, Берлина и Загреба прибыло в украинскую столицу за прошедшие сутки. Всего пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта" Киев "в пункте пропуска" Борисполь "оформили 265 человек", - говорится в сообщении.
В ГПСУ отметили, что пограничники в обязательном порядке провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.
Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Действуй дома" пограничники проверили во время паспортного контроля.
Всего за прошлые сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины более 16,2 тыс. человек.
- Напомним, 13 мая на заседании правительства приняли постановление об открытии пункта пропуска "Шегини" .
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