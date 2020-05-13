Кабмин открыл единственный пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей
Соответствующее постановление принято на заседании правительства, передает "РБК-Украина".
"Постановление, которое возвращает пункт "Шегини" как пешеходный пункт пропуска для наших и иностранных граждан. В связи с ослаблением карантина у нас возникла такая необходимость ... С даты опубликования", - заявил на заседании глава Министерства внутренних дел Арсена Аваков.
Отметим, что постановление не опубликовано на сайте Кабмина, поэтому документ не вступил в силу. Дата открытия КПП "Шегини" пока неизвестна.
Напомним, 6 мая правительство возобновило автомобильное сообщение с Польшей в Раве-Русской
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