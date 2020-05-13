 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКабмин открыл единственный пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей

Кабмин открыл единственный пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей


фото: reuters
13 мая на заседании правительства приняли постановление об открытии пункта пропуска "Шегини"

Соответствующее постановление принято на заседании правительства, передает "РБК-Украина".

"Постановление, которое возвращает пункт "Шегини" как пешеходный пункт пропуска для наших и иностранных граждан. В связи с ослаблением карантина у нас возникла такая необходимость ... С даты опубликования", - заявил на заседании глава Министерства внутренних дел Арсена Аваков.

Отметим, что постановление не опубликовано на сайте Кабмина, поэтому документ не вступил в силу. Дата открытия КПП "Шегини" пока неизвестна.

Напомним, 6 мая правительство возобновило автомобильное сообщение с Польшей в Раве-Русской

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 мая, 2020 среда

больше новостей

13 мая, 2020 среда

12 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать