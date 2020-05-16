В ОП рассказали, когда ждать следующего этапа ослабления карантина
16 мая, 2020, 17:46
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что следующий этап ослабления карантина запланирован на конец мая
Об этом сообщает Офис президента.
По словам Ермака, следующий этап ослабления карантинных мероприятий в стране запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет стабильной.
Глава ОП отметил, что уровень заболеваемости в стране умеренный, 11 мая состоялся первый этап ослабления карантинных мероприятий. Следующий этап запланирован на конец мая.
Ранее правительство Украины анонсировало переход ко второму этапу ослабления карантинных мероприятий с 22 мая и пока не переносил этой даты.
- Напомним, 15 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что торгово-развлекательные центры в столице заработают после того, как будет открыт метрополитен.
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