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Espreso.tvОбществоВ ОП рассказали, когда ждать следующего этапа ослабления карантина

В ОП рассказали, когда ждать следующего этапа ослабления карантина


фото: president.gov.ua
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что следующий этап ослабления карантина запланирован на конец мая

Об этом сообщает Офис президента.

По словам Ермака, следующий этап ослабления карантинных мероприятий в стране запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет стабильной.

Глава ОП отметил, что уровень заболеваемости в стране умеренный, 11 мая состоялся первый этап ослабления карантинных мероприятий. Следующий этап запланирован на конец мая.

Ранее правительство Украины анонсировало переход ко второму этапу ослабления карантинных мероприятий с 22 мая и пока не переносил этой даты.

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