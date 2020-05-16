Кличко рассказал, когда в Киеве откроют ТРЦ

16 мая, 2020, 11:48

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что торгово-развлекательные центры в столице заработают после того, как будет открыт метрополитен

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По словам Кличко, крупные торговые центры в столице надо открывать после возобновления работы метрополитена.

"Большие торговые центры надо открывать после возобновлением работы метро. Нужно понимать, что люди добираются на работу общественным транспортом. В том числе и до крупных торговых центров. Это понимают и владельцы бизнеса в этих центрах", - сказал Кличко.

Он отметил, что открытие ТРЦ состоится также при снижении количества больных коронавирусом и соблюдения владельцами и посетителями торговых центров строгих правил безопасности.

"Мы будем учитывать динамику распространения заболевания. Если эпидемическая ситуация не будет ухудшаться, то открытие торговых центров будет следующим этапом ослабления ограничений. Надеюсь, что это произойдет до конца мая. Что и метро, и такие центры мы сможем открыть", - отметил Кличко.

Напомним, 12 мая стало известно, что торгово-развлекательные центры Украины за два месяца карантина потеряли почти 7 млрд грн арендных поступлений, а их арендаторы - более 50 млрд грн товарооборота.

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