В МВД назвали новую дату запуска системы видеофиксации нарушений ПДД

16 мая, 2020, 14:49

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что система видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработает 1 июня

Об этом сообщает segondnya.ua .

"Отсрочка была из-за вспышки коронавирусной инфекции на одном из предприятий, которое должно обеспечивать печать" писем счастья ". Плюс зал, в котором находятся одновременно около 20 полицейских на опасном друг от друга расстоянии, это тоже могло привести к тому, что один заболелый инспектор полиции мог заразить остальных. Поэтому мы решили в месяц отложить запуск этой системы. Она обязательно заработает ", - сказал Геращенко.

По его словам, на начальном этапе в этой системе начнет работать 50 видеокамер, установленных в Киеве, вокруг столицы на трассах.

"Они будут фиксировать факт превышения скорости. В случае фиксации превышения скорости по номерам установят владельца автомобиля и ему отправят письмо, в котором будет указано время, место правонарушения и даже код, по которому человек может зайти в интернет и посмотреть момент нарушения. Далее, если владелец автомобиля был за рулем, он платит штраф 255 грн. Если же он дал свою машину покататься кому-то, то может позвонить человеку, который был в этот день за рулем, и попросить его уплатить штраф. В таком случае админпротокол составлять на лицо, которое было за рулем ", - рассказал Геращенко.

Ожидалось, что с 1 мая патрульная полиция начнет накладывать, а почта рассылать письмами и в онлайн-форме административные штрафы за нарушение ПДД .

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