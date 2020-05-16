 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ МВД назвали новую дату запуска системы видеофиксации нарушений ПДД

В МВД назвали новую дату запуска системы видеофиксации нарушений ПДД


фото: Укрінформ
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что система видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработает 1 июня

Об этом сообщает segondnya.ua .

"Отсрочка была из-за вспышки коронавирусной инфекции на одном из предприятий, которое должно обеспечивать печать" писем счастья ". Плюс зал, в котором находятся одновременно около 20 полицейских на опасном друг от друга расстоянии, это тоже могло привести к тому, что один заболелый инспектор полиции мог заразить остальных. Поэтому мы решили в месяц отложить запуск этой системы. Она обязательно заработает ", - сказал Геращенко.

По его словам, на начальном этапе в этой системе начнет работать 50 видеокамер, установленных в Киеве, вокруг столицы на трассах.

"Они будут фиксировать факт превышения скорости. В случае фиксации превышения скорости по номерам установят владельца автомобиля и ему отправят письмо, в котором будет указано время, место правонарушения и даже код, по которому человек может зайти в интернет и посмотреть момент нарушения. Далее, если владелец автомобиля был за рулем, он платит штраф 255 грн. Если же он дал свою машину покататься кому-то, то может позвонить человеку, который был в этот день за рулем, и попросить его уплатить штраф. В таком случае админпротокол составлять на лицо, которое было за рулем ", - рассказал Геращенко.

  • Ожидалось, что с 1 мая патрульная полиция начнет накладывать, а почта рассылать письмами и в онлайн-форме административные штрафы за нарушение ПДД .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 мая, 2020 суббота

больше новостей

16 мая, 2020 суббота

15 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать