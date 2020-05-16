В МВД назвали новую дату запуска системы видеофиксации нарушений ПДД
Об этом сообщает segondnya.ua .
"Отсрочка была из-за вспышки коронавирусной инфекции на одном из предприятий, которое должно обеспечивать печать" писем счастья ". Плюс зал, в котором находятся одновременно около 20 полицейских на опасном друг от друга расстоянии, это тоже могло привести к тому, что один заболелый инспектор полиции мог заразить остальных. Поэтому мы решили в месяц отложить запуск этой системы. Она обязательно заработает ", - сказал Геращенко.
По его словам, на начальном этапе в этой системе начнет работать 50 видеокамер, установленных в Киеве, вокруг столицы на трассах.
"Они будут фиксировать факт превышения скорости. В случае фиксации превышения скорости по номерам установят владельца автомобиля и ему отправят письмо, в котором будет указано время, место правонарушения и даже код, по которому человек может зайти в интернет и посмотреть момент нарушения. Далее, если владелец автомобиля был за рулем, он платит штраф 255 грн. Если же он дал свою машину покататься кому-то, то может позвонить человеку, который был в этот день за рулем, и попросить его уплатить штраф. В таком случае админпротокол составлять на лицо, которое было за рулем ", - рассказал Геращенко.
- Ожидалось, что с 1 мая патрульная полиция начнет накладывать, а почта рассылать письмами и в онлайн-форме административные штрафы за нарушение ПДД .
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