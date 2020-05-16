В Греции ослабили карантин и открыли более 500 пляжей

16 мая, 2020, 17:07

В Греции ослабили карантин и 16 мая открыли более 500 пляжей

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Более 500 пляжей открылись в условиях небывало жаркой погоды. При этом от посетителей пляжей требуют выполнения норм социального дистанцирования, согласно которым на площади 1000 кв.м могут находиться не более 40 человек. Солнцезащитные зонтики расставлены на расстоянии не менее одного метра друг от друга.

На пляжах работают сотрудники специальной инспекции, наблюдающие за соблюдением предписанных правительством норм.

Для многих греков нынешний выход на пляж в такую жаркую погоду стал первым с тех пор, как в стране начали ослаблять жесткие меры, призванные сдержать распространение коронавируса.

С момента начала эпидемии в Греции было диагностировано 2 810 случаев заражения, 160 пациентов умерли, 1 374 полностью выздоровели.

Метеорологи предупреждали о том, что в эти дни значительные части Греции будут накрыты волнами горячего воздуха из пустыни Сахара, из-за чего в Афинах температура может подняться до 38-39 градусов, на Пелопоннесе до 40 градусов, а на ряде островов будет составлять 30 градусов.

14 мая стало известно, что Генеральный секретариат Греции по вопросам гражданской защиты издал ряд указаний, которые позволят 515 коммунальным и частным пляжным клубам начать работу с 16 мая.Е

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