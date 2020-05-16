Ученые спрогнозировали, когда заболеваемость COVID-19 пойдет в Украине на спад

16 мая, 2020, 14:23

Команда проекта "Форсайт COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом в Украине в конце мая

Об этом сообщает пресс служба НТУУ "КПИ" .

Согласно прогнозу ученых, начало спада пандемии коронавируса в Украине может произойти в третьей декаде мая 2020 года.

Согласно прогнозу, для Украины на 15-дневном отрезке времени (06.05.20 - 20.05.20) характер развития пандемии приобретает более четкого линейного характера с уровнем «плато» - 400-550 новых инфицированных в день.

По результатам прогнозного моделирования такой характер развития процесса может продлиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которой вероятно наступит пик пандемии.

"После этого пандемия, вероятно, может пойти на спад, количество ежедневно выздоровевших людей будет устойчиво больше количества ежедневно инфицированных", - говорится в прогнозе.

Для города Киева, в течение 15-дневного отрезка времени (06.05.20 - 20.05.20) процесс развития пандемии пока более нестационарный с вероятным снижением его волатильности и приобретением более четкого линейного характера на следующей неделе с уровнем «плато» - 40 50 новых инфицированных в день.

Количество ежедневно выздоровевших людей в Украине приближается к количеству ежедневно инфицированных людей, хотя 14.05.20 этот баланс однодневнно был даже позитивным. Ученые ожидают, что в третьей декаде мая этот баланс может стать устойчиво положительным, что покажет начало спада пандемии.

Результаты краткосрочного прогнозного моделирования количества больных COVID-19 в Украине и г. Киеве на 16.05.20 - 20.05.20 получено с использованием многослойной нейронной сети Back Propagation на основе механизма "скользящего окна" с количеством точек данных для обучения нейронной сети - 12.

Средняя абсолютная погрешность в процентах выполненного прогноза на пятнадцатидневный отрезке времени (06.05.20 - 20.05.20) не превышает 2,2%.

Напомним, по состоянию на 9:00 16 мая в Украине зафиксировано 17 858 случаев заболевания коронавирус, 497 - летальные.

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