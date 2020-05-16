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Espreso.tvМирТурция открыла украинцам границы для медицинского туризма

Турция открыла украинцам границы для медицинского туризма


фото: REUTERS
Турция с 20 мая открывает границы для украинцев, посещающих страну с целью лечения в медицинских учреждениях

Об этом сообщает Anadolu .

Гражданам 31 стран с 20 мая 2020 года разрешено пересекать границу Турции с целью прохождения лечения.

Решение принято правительством Турции в рамках мероприятий по упрощению карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Разрешение действительно для граждан Ирака, Ливии, Азербайджана, Греции, России, Казахстана, Украины, Узбекистана, Грузии, Туркменистана, Молдовы, Кыргызстана, Джибути, Катара, Германии, Великобритании и Нидерландов.

Определен перечень услуг, которыми смогут воспользоваться больные: ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, глазные заболевания, кардиология, онкология, нейрохирургия, гематология, репродуктивная терапия, трансплантация органов и костного мозга.

Пересекать границу смогут лишь пациенты с негативным результатам теста на коронавирус.

Информация обо всех иностранцах, желающих пройти лечение в Турции, будет сначала размещаться в международной системе медицинского контроля и после получения предварительного подтверждения будет выдаваться разрешение на лечение в турецких медучреждениях.

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