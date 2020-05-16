Турция открыла украинцам границы для медицинского туризма
Об этом сообщает Anadolu .
Гражданам 31 стран с 20 мая 2020 года разрешено пересекать границу Турции с целью прохождения лечения.
Решение принято правительством Турции в рамках мероприятий по упрощению карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.
Разрешение действительно для граждан Ирака, Ливии, Азербайджана, Греции, России, Казахстана, Украины, Узбекистана, Грузии, Туркменистана, Молдовы, Кыргызстана, Джибути, Катара, Германии, Великобритании и Нидерландов.
Определен перечень услуг, которыми смогут воспользоваться больные: ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, глазные заболевания, кардиология, онкология, нейрохирургия, гематология, репродуктивная терапия, трансплантация органов и костного мозга.
Пересекать границу смогут лишь пациенты с негативным результатам теста на коронавирус.
Информация обо всех иностранцах, желающих пройти лечение в Турции, будет сначала размещаться в международной системе медицинского контроля и после получения предварительного подтверждения будет выдаваться разрешение на лечение в турецких медучреждениях.
- Напомним, 10 мая стало известно, что Турция планирует открыть туристический сезон в конце мая, а в июне начать принимать иностранцев.
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