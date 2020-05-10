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Espreso.tvМирСтало известно, когда Турция откроет туристический сезон для иностранцев

Стало известно, когда Турция откроет туристический сезон для иностранцев


фото: REUTERS
Турция планирует открыть туристический сезон в конце мая, а в июне начать принимать иностранцев

Об этом со ссылкой на CNN Türk сообщает ТСН.

По словам министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя, в конце мая планируется постепенно открыть внутреннее авиасообщение, а в июне - после предварительного согласования с определенными странами - международное.

Отели и заведения общественного питания должны будут придерживаться строгих правил для предотвращения распространения коронавируса. Речь идет об обеспечении дистанции между людьми и соблюдении правил гигиены. Сотрудники гостиниц и ресторанов пройдут специальные курсы подготовки.

Ресторанам в Турции придется отказаться от шведского стола. Еда и напитки будут выдаваться отдыхающим исключительно сотрудниками учреждений.

Эрсой добавил, что до коронавирусного кризиса Турция рассчитывала принять в 2020 году 58 млн туристов. Сейчас, по его прогнозу, ожидается, что откроются только 60% гостиниц.

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