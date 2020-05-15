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Espreso.tvОбществоВ МЗ назвали дату, когда заработает наземный общественный транспорт

В МЗ назвали дату, когда заработает наземный общественный транспорт

В Украине ослабления карантина по работе наземного общественного транспорта могут начать действовать уже с 22 мая

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает ТСН.

"Дату мы назовем. Но дата эта будет 22 мая. Скорее всего, что мы будем подавать в правительство на рассмотрение Кабинета министров именно такое предложение о смягчении карантина. Но это не значит, что наступит 22 мая и на территории всей страны одновременно поедет весь общественный транспорт ", - сказал он.

По словам Ляшко, транспорт поедет только по сценарию адаптивного карантина именно в тех регионах, которые будут соответствовать критериям, разработанным Министерством здравоохранения.

"Их также представим в Кабинет министров Украины для того, чтобы были утверждены вместе с условиями адаптивного карантина", - добавил Ляшко.

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