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Espreso.tvМирСША согласились частично возобновить финансирование ВОЗ

США согласились частично возобновить финансирование ВОЗ


фото: REUTERS
Соединенные Штаты согласились частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

По информации телеканала Fox News, США согласятся платить столько же, сколько составляют взносы Китая. Об этом говорится в письме генеральному директору ВОЗ Тедросу Адханом Гебреисусу.

США были крупнейшим донором ВОЗ. Президент США Дональд Трамп приостановил американские взносы в ВОЗ 14 апреля, обвинив организацию в продвижении китайской дезинформации о возгорании коронавируса.

Если платежи США равны взносам Китая, то новый уровень финансирования составит примерно одну десятую от прежнего объема финансирования, которое составило $ 400 млн в год.

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