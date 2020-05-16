США согласились частично возобновить финансирование ВОЗ

16 мая, 2020, 11:22

Соединенные Штаты согласились частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

По информации телеканала Fox News, США согласятся платить столько же, сколько составляют взносы Китая. Об этом говорится в письме генеральному директору ВОЗ Тедросу Адханом Гебреисусу.

США были крупнейшим донором ВОЗ. Президент США Дональд Трамп приостановил американские взносы в ВОЗ 14 апреля, обвинив организацию в продвижении китайской дезинформации о возгорании коронавируса.

Если платежи США равны взносам Китая, то новый уровень финансирования составит примерно одну десятую от прежнего объема финансирования, которое составило $ 400 млн в год.

7 мая стала известно, что Администрация президента США Дональда Трампа работает над созданием собственного агентства , которое будет заниматься международными кампаниями в области здравоохранения.

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