Администрация Трампа работает над созданием альтернативы ВОЗ, - Помпео

7 мая, 2020, 13:16

Администрация президента США Дональда Трампа работает над созданием собственного агентства, которое будет заниматься международными кампаниями в области здравоохранения

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox Business .

"Мы знаем, как проводить международные кампании в области здравоохранения, и мы полны решимости найти хороший способ быть лидером в глобальной политике здравоохранения, которая спасла жизнь людей во всем мире", - сказал он.

Помпео подчеркнул, что "недопустимо, чтобы в ВОЗ поступали сотни миллионов американских долларов, если она не будет выполнять свои задачи", - подчеркнул Помпео.

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15 апреля Дональд Трамп заявил о временном прекращении финансирования ВОЗ на время проверки ее реакции на пандемию коронавируса.

Он отметил, что ВОЗ не выполнила своего основного назначения, провалив работу по информированию других стран об опасности коронавируса.

Также Трамп обвинил ВОЗ в том, что она вела неправильную работу по Китаю, покрывая заявления власти.

Позже глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал США пересмотреть свое решение о прекращении финансирования организации.

Число случаев коронавируса в мире превысило 3,8 млн человек. Более 265 тыс. человек скончались, более 1,3 млн пациентов выздоровели.