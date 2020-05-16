Чемпионат Германии по футболу возобновился после карантина

16 мая, 2020, 16:30

После двухмесячного карантина в Германии возобновился национальный футбольный чемпионат

Об этом сообщает Еспресо.TV.

16 мая в 16:30 соревнования в Бундеслиге возобновились пятью матчами 26-го тура - "Аугсбург" - "Вольфсбург", "Боруссия Дортмунд" - "Шальке", "Хоффенхайм" - "Герта", "Фортуна" - "Падерборн", "Лейпциг" - "Фрайбург".

Лидер чемпионата Германии - "Бавария", которая в 25 матчах набрала 55 очков. Ближайшими преследователями мюнхенцев являются дортмундская "Боруссия" (51), "Лейпциг" (50), менхенгладбахская "Боруссия" (49) и "Байер" (47).

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