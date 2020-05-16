Президент Грузии помиловал лидеров оппозиции

16 мая, 2020, 07:53

Президент Грузии Саломе Зурабишвили издал указ о помиловании лидеров оппозиции Ираклия Окруашвили и Гиги Угулавы

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Помилование бывшего министра обороны, лидера партии "Победила Грузия" Ираклия Окруашвили и бывшего мэра Тбилиси, одного из основателей партии "Европейская Грузия" Гиги Угулавы, Зурабишвили объяснила интересами государства.

"Объединенная оппозиция Грузии" считала Окруашвили и Угулаву политическими заключенными и настаивала на их немедленном освобождении. В противном случае оппозиционные партии угрожали бойкотировать конституционную реформу по переходу на полностью пропорциональную систему выборов и началом акций протеста.

Ираклий Окруашвили был приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в организации группового насилия в отношении полицейских во время антиправительственных акций протеста 20 июня 2019. Гиги Угулава был приговорен к трем годам тюрьмы, его обвиняли в растрате государственных средств в 2011-2012 годах.

Напомним, 9 мая стало известно, что Грузия требует экстрадировать Саакашвили , которого в Украине назначили председателем Исполнительного комитета реформ.

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