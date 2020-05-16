Палата представителей США проголосовала за выделение $ 3 трлн на поддержку экономики

16 мая, 2020, 08:46

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о выделении $ 3 трлн на поддержку экономики страны в условиях пандемии коронавируса

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Документ был принят 208 голосами за и 199 против, несмотря на жесткую оппозицию со стороны республиканцев.

Он предусматривает выделение почти $ 1 трлн для государственных и местных органов власти, новые прямые платежи в размере $ 1,2 тыс. Лицам, помощь безработным, арендаторам и домовладельцам.

"Не действовать сейчас - безответственно не только с гуманитарной точки зрения, но и безответственно целом, так бездействие будет стоить еще больше. Больше с точки зрения жизни, средств к существованию, стоимости для бюджета, стоимости для нашей демократии", - заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

В то же время, американские СМИ называют маловероятным, что принятый законопроект пройдет через Сенат и будет подписан президентом. Белый дом выступает против выделения дополнительных средств, мотивируя тем, что на поддержку экономики в совокупности были выделены $ 3 трлн.

Напомним, 10 мая министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что продолжение карантина может нанести экономике непоправимый вред .

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