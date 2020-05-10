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Espreso.tvМирМинфин США предупредил о необратимых последствиях продления карантина для экономики

Минфин США предупредил о необратимых последствиях продления карантина для экономики


фото: REUTERS
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что продление карантина может нанести экономике непоправимый вред

Об этом сообщает "Голос Америки".

По его словам, промедление с открытием экономики несет большие риски.

"Продление карантинного режима может нанести экономике непоправимый вред. Мы будем открываться очень продуманным образом. Так, чтобы люди вернулись на работу безопасно с выполнением требований социального дистанцирования", - сказал Мнучин.

Уровень безработицы в США в апреле достиг 14,7%. Экономисты прогнозируют, что эта цифра вырастет до 25%. Мнучин говорит, что "показатели скорее всего будут хуже перед тем, как начнется улучшение". Вместе с тем, он прогнозирует укрепление экономики уже в третьем-четвертом квартале этого года. "Следующий год будет замечательным", - убежден Мнучин.

Кроме того, министр финансов выразил оптимизм по сети поставок товаров.

"Я вижу стакан полуполный, а не полупустой. Если бы вы сказали американскому народу, что мы фактически остановим поставки товаров и все равно сможем кормить Америку, доставлять лекарства, а критический для экономики бизнес продолжит работать. Да, проблемы есть, но мы над ними работаем, оперативная группа работает над этими проблемами", - сказал Мнучин.

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