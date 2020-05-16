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Espreso.tvОбществоМинздрав обнародовал новые правила работы парикмахерских во время карантина

Минздрав обнародовал новые правила работы парикмахерских во время карантина


фото: Укрінформ
В Министерстве здравоохранения обнародовали новые правила работы парикмахерских и салонов красоты во время карантина

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"Смягчение карантина набирает обороты. Наконец есть возможность попасть в любимую парикмахерскую или в салон красоты. Как это сделать безопасно, что нужно знать и на что обратить внимание, читайте в правилах", - говорится в сообщении.

В частности, в правилах сказано, что салоны красоты в условиях карантина должны принимать только по предварительной записи с интервалом не менее 15 мин. Посетителям необходимо ждать своей очереди на улице, к тому, на одного человека должно отводиться не менее 5 кв.м. Также посетители должны иметь средства индивидуальной защиты.

Сотрудники салонов перед началом работы должны проходить температурный скрининг и иметь средства индивидуальной защиты. Персоналу разрешается использовать только респираторы без клапана выдоха.

Кроме того, у входа в салоны красоты должна быть разметка для клиентов для соблюдения расстояния в 1,5 м. Между местами предоставления услуг также должна быть дистанция не менее 1,5 м.

Учреждениям нужно обеспечить дезинфекцию после каждого клиента и централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты. Во время карантина в салонах красоты запрещается наличие рекламной продукции, журналов и различных различных игрушек.

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