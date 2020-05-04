Температурный скрининг, дистанции и предварительная запись: МЗ опубликовало требования к работе салонов красоты во время карантина

4 мая, 2020, 19:58

Министерство здравоохранения Украины представило для обсуждения требования к противоэпидемическим мероприятиям для парикмахерских и салонов красоты на время карантина

Распоряжение главного санитарного врача Виктора Ляшко опубликувалино сайте Минздрава.

Министерство здравоохранения Украины представило для обсуждения требования к противоэпидемических мерам для парикмахерских и салонов красоты на время карантина.

Согласно предыдущим постановлением, салонам красоты и парикмахерским рекомендуют:

- организовать проведение температурного скрининга всех работников перед сменой, не допускать к исполнению обязанностей работников с температурой выше 37,2 градуса или с признаками ОРВИ;

- прием клиентов осуществлять исключительно по предварительной записи с промежутком между клиентами в 15 минут, ожидание очереди осуществляется вне помещения с соблюдением дистанции 1,5 метра;

- запретить нахождение посторонних лиц в учреждении, за исключением одного из родителей при сопровождении детей или одного сопровождающего для лиц с инвалидностью;

- организовать на входе место для дезинфекции рук;

- организовать одновременное пребывание клиентов из расчета не более одного человека на 10 кв метров площади, допуск клиентов разрешается только в масках или респираторах;

- между местами предоставления услуг обеспечить дистанцию не менее 2 метров;

- работники обязаны использовать медицинские маски и одноразовые перчатки;

- проводить дезинфекцию и уборку после каждого клиента.

Отмечается, что персонал салонов красоты должны обеспечить пятидневной запасом средств индивидуальной защиты и дезинфекторов.

Администрация заведения должна информировать клиентов об ограничениях, нанести маркировку для соблюдения дистанции, проводить влажную уборку не реже чем каждые 2 часа и в конце смены, а также не привлекать к работе сотрудников из групп риска.

Общественное обсуждение представленных требований продлится до 6 мая.

Напомним, 4 мая Кабмин принял решение ослабить карантинные мероприятия после 11 мая: откроют парки, скверы и зоны отдыха, салоны красоты, часть магазинов.

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