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Espreso.tvСпортЛяшко назвал обнадеживающие сроки возврата болельщиков на стадионы

Ляшко назвал обнадеживающие сроки возврата болельщиков на стадионы


фото: footballua.tv
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко предположил, что болельщики смогут вернуться на трибуны украинских стадионов в июле

Об этом сообщает "Футбол 1" .

По словам Ляшко, футбольные матчи со зрителями на трибунах можно будет возобновить не ранее июля.

"Я сам хочу, чтобы чемпионат Украины возобновился, поскольку без футбола некомфортно себя чувствую. Хотелось бы как можно скорее попасть на сектор, но, к сожалению, это будет еще не скоро - не раньше июля мы можем восстановить матче со зрителями. К сожалению, Украина сейчас находится в так называемом плато заболеваемости - в день фиксируется около 500 зараженных. Это ситуация, которая позволяет нам смягчать карантин, поскольку система МЗ с ней справляется. Однако это не сигнал того, что страна выходит из эпидемии ", - сказал Ляшко.

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