В Минздраве рассказали, когда футбол вернется в Украину

14 мая, 2020, 08:32

В Министерстве здравоохранения планируют разрешить восстановить футбольные соревнования в Украине 30 мая

Об этом сообщает "Футбол 1" .

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, футбол может вернуться на украинские стадионы 30 мая.

"Мы действительно рассматриваем дату 30 мая. Сейчас идет общение с эпидемиологами на предмет безопасного проведения этих соревнований. В то же время необходимо обеспечить ПЦР-тестирования, поскольку это безопасность для наших футболистов. Кроме того, нужно обеспечить безопасность во время матчей всех людей на стадионе. Мы прописываем алгоритмы . Думаю, в начале следующей недели мы сможем сказать: когда и при каких условиях начнутся соревнования ", - сказал Степанов.

В то же время, он заметил: если у одного из футболистов обнаружат коронавирус, вся команда будет вынуждена пойти на самоизоляцию на 14 дней. А если накануне они играли официальный матч, то необходимо изолировать команду-соперника.

По словам Степанова, матчи будут проходить при пустых трибунах, а болельщики смогут вернуться на стадионы не раньше осени.

"Болельщики вернутся на стадионы, когда в Украине коронавируса практически не будет. Если будут единичные случаи в разных уголках страны, болельщики смогут вернуться на стадионы. В этом сезоне будут играть при пустых трибунах. Ранее сентября мы даже не можем этот вопрос рассматривать", - подчеркнул Степанов.

5 мая "Динамо", "Шахтер" и еще несколько клубов поддержали идею доигрывания остальных матчей чемпионата Украины по футболу в Киеве.

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