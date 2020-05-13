НБУ может еще раз снизить учетную ставку в этом году, - Смолий
13 мая, 2020, 13:23
В Нацбанке считают, что макроэкономические прогнозы позволяют еще раз снизить учетную ставку в 2020 году
Об этом глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил во время выступления в парламенте.
"В этом году мы снизили ставку с 11% до 8%, а в целом с 2019 года с 18%. Все макроэкономические прогнозы говорят о том, что у Нацбанка есть возможность снизить учетную ставку еще в этом году", - сообщил глава НБУ .
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Напомним, 12 марта Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 11% до 10% годовых .
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А 23 апреля Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 10% до сразу 8% годовых .
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