НБУ может еще раз снизить учетную ставку в этом году, - Смолий

13 мая, 2020, 13:23

В Нацбанке считают, что макроэкономические прогнозы позволяют еще раз снизить учетную ставку в 2020 году

Об этом глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил во время выступления в парламенте.

"В этом году мы снизили ставку с 11% до 8%, а в целом с 2019 года с 18%. Все макроэкономические прогнозы говорят о том, что у Нацбанка есть возможность снизить учетную ставку еще в этом году", - сообщил глава НБУ .