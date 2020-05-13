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Espreso.tvОбществоНБУ может еще раз снизить учетную ставку в этом году, - Смолий

НБУ может еще раз снизить учетную ставку в этом году, - Смолий


фото: НБУ
В Нацбанке считают, что макроэкономические прогнозы позволяют еще раз снизить учетную ставку в 2020 году

Об этом глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил во время выступления в парламенте.

"В этом году мы снизили ставку с 11% до 8%, а в целом с 2019 года с 18%. Все макроэкономические прогнозы говорят о том, что у Нацбанка есть возможность снизить учетную ставку еще в этом году", - сообщил глава НБУ .

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