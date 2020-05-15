Зеленский подписал указ о запрете российских соцсетей
15 мая, 2020, 08:19
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете российских соцсетей ВКонтакте, Одноклассники и mail.ru
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в документе.
Указ вступил в силу с 14 мая.
- Напомним, ранее Верховная Рада поддержала продление запрета российских соцсетей.
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