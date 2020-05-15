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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал указ о запрете российских соцсетей

Зеленский подписал указ о запрете российских соцсетей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете российских соцсетей ВКонтакте, Одноклассники и mail.ru

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в документе.

Указ вступил в силу с 14 мая.

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