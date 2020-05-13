Рада поддержала продление запрета соцсетей РФ

13 мая, 2020, 20:49

Верховная Рада приняла постановление "Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер"

Соответствующий документ №3319 поддержали 248 народных депутатов при минимально необходимых 226

"Вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины продолжается. Это привело к гибели тысяч украинских воинов и гражданских лиц, к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части ее суверенной территории, многочисленных человеческих жертв, угроз ее национальным интересам, безопасности и суверенитета. Соответственно, остаются правовые основания, предусмотренные статьей 3 закона Украины "О санкциях", для продолжения применения санкций к прекращению вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины ", - говорится в пояснительной записке.

Этим постановлением предлагается одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), в соответствии с решением СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий ( санкций) ", которое было введено в действие указом Президента Украины от 15 мая 2017 (№133 / 2017).

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