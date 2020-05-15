ВОЗ призвала Европу начать подготовку к новой волне COVID-19

15 мая, 2020, 09:01

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге заявил, что Европе следует готовиться к новой волне эпидемии коронавируса

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на The Independent .

"Я очень обеспокоен по поводу двойной волны: осенью у нас может быть вторая волна заболевания COVID-19 и еще одна - сезонного гриппа и кори", - отметил Клюге.

Он отметил, что страны должны быть осторожными при отмене карантина.