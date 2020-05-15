ВОЗ призвала Европу начать подготовку к новой волне COVID-19
15 мая, 2020, 09:01
Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге заявил, что Европе следует готовиться к новой волне эпидемии коронавируса
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на The Independent .
"Я очень обеспокоен по поводу двойной волны: осенью у нас может быть вторая волна заболевания COVID-19 и еще одна - сезонного гриппа и кори", - отметил Клюге.
Он отметил, что страны должны быть осторожными при отмене карантина.
- Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможной вспышке коронавируса из-за ослабления карантина без надлежащей подготовки.
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