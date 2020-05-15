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Espreso.tvМирВ Нидерландах коронавирус подтвердили у котов и собаки

В Нидерландах коронавирус подтвердили у котов и собаки


фото: NOS
В Нидерландах COVID-19 подтвердили у трех котов и одной собаки

Об этом сообщает NOS .

"Коронавирус диагностировали у трех кошек и одной собаки в Нидерландах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что коронавирус диагностировали у собаки, хозяин которой был болен. А зараженные кошки проживали на одной из ферм, где у норок был обнаружен коронавирус.

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