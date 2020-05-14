Коты способны заражать друг друга коронавирусом, - исследование
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на исследование ученых из университета Висконсина.
По данным исследования, животные бессимптомно болеют COVID-19, а вирус выделяется из носовых ходов.
"Принимая во внимание количество вируса, которую мы нашли в носах котов... Вероятно, эти коты линяют, поэтому возбудитель вируса может попасть в человеческий быт, или просто жить на коте. Таким образом, у людей есть возможность подхватить этот вирус. Я думаю, это то, о чем стоит знать", - рассказывает Питер Халфманн, профессор университета Висконсина и первый автор исследования, в комментарии Stat.
Во время исследования ученые заразили трех кошек и разместили их в отдельных клетках, а на следующий день в каждую из них дополнительно поместили здоровое животное.
Все три незараженных кота заболели коронавирусом в течение пяти дней.
Когда неинфицированных животных помещали в клетки на расстоянии 0, 3 метров от зараженных - коронавирус не передавался.
При этом исследователи отмечают, что в ходе исследования у котов не было симптомов болезни, но они выделяли вирус из носовых ходов около шести дней.
А при отсутствии симптомов кошки могут быть незамеченным промежуточным хозяином вируса.
Исследователи пытались вырастить вирусы из мазков, взятых из носа и прямой кишки кошек и обнаружили, что все животные выпускали инфекционные вирусы из носа.
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Ни один из ректальных мазков не выделял инфекционный вирус.
Хальфманн сказал, что вируса было достаточно много - от 30 тыс. до 50тыс. вирусных частиц на мазок. Однако неизвестно, какая доза вируса необходима для заражения человека.
Исследователи считают, что люди должны знать о возможности передачи вируса от кошек.
При этом авторы исследования призвали людей не бросать кошек и не выгонять их из-за таких опасений, а держать в помещении. Но подальше от тех, у кого есть подозрение на COVID-19.
"У кошек все еще гораздо больше шансов получить COVID-19 от вас, чем от другой кошки", - заявил Кит Поулсен, директор Ветеринарной диагностической лаборатории штата Висконсин.
При этом в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) утверждают, что пока нет четких доказательств, что животные играют важную роль в распространении вируса.
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