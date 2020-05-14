Коты способны заражать друг друга коронавирусом, - исследование

14 мая, 2020, 18:22

Коты могут заражать коронавирусом друг друга, а при тесном контакте вероятно передавать его человеку

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на исследование ученых из университета Висконсина.

По данным исследования, животные бессимптомно болеют COVID-19, а вирус выделяется из носовых ходов.

"Принимая во внимание количество вируса, которую мы нашли в носах котов... Вероятно, эти коты линяют, поэтому возбудитель вируса может попасть в человеческий быт, или просто жить на коте. Таким образом, у людей есть возможность подхватить этот вирус. Я думаю, это то, о чем стоит знать", - рассказывает Питер Халфманн, профессор университета Висконсина и первый автор исследования, в комментарии Stat.

Во время исследования ученые заразили трех кошек и разместили их в отдельных клетках, а на следующий день в каждую из них дополнительно поместили здоровое животное.

Все три незараженных кота заболели коронавирусом в течение пяти дней.

Когда неинфицированных животных помещали в клетки на расстоянии 0, 3 метров от зараженных - коронавирус не передавался.

При этом исследователи отмечают, что в ходе исследования у котов не было симптомов болезни, но они выделяли вирус из носовых ходов около шести дней.

А при отсутствии симптомов кошки могут быть незамеченным промежуточным хозяином вируса.

Исследователи пытались вырастить вирусы из мазков, взятых из носа и прямой кишки кошек и обнаружили, что все животные выпускали инфекционные вирусы из носа.

Читайте также: В зоопарке Нью-Йорка еще семь тигров и львов заболели коронавирусом

Ни один из ректальных мазков не выделял инфекционный вирус.

Хальфманн сказал, что вируса было достаточно много - от 30 тыс. до 50тыс. вирусных частиц на мазок. Однако неизвестно, какая доза вируса необходима для заражения человека.

Исследователи считают, что люди должны знать о возможности передачи вируса от кошек.

При этом авторы исследования призвали людей не бросать кошек и не выгонять их из-за таких опасений, а держать в помещении. Но подальше от тех, у кого есть подозрение на COVID-19.

"У кошек все еще гораздо больше шансов получить COVID-19 от вас, чем от другой кошки", - заявил Кит Поулсен, директор Ветеринарной диагностической лаборатории штата Висконсин.

При этом в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) утверждают, что пока нет четких доказательств, что животные играют важную роль в распространении вируса.