В Милане сильные ливни привели к затоплению города

15 мая, 2020, 14:39

В Милане сильные ливни ночью привели к подтоплениям в городе и окрестностях, пострадало много домов

Об этом сообщает La Stampa.

Как сообщается, в Милане из-за сильных ливней произошел разлив реки Севезо. Затоплены отдельные районы города с 2 до 4 утра. Вода залила улицы и подвалы. Кроме того, пострадали многие здания, где исчезло электроснабжение.

В то же время в реке Ламбро, которая меньше Севезо, вода достигла максимального уровня, однако она все еще остается в берегах.

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Как отмечается, приостановили движение поездов на двух участках одной из линий местного метро, а также изменили маршруты нескольких трамваев и автобусов. Также пассажиров перевозят на специальных автобусах.