В Милане сильные ливни привели к затоплению города
Об этом сообщает La Stampa.
Как сообщается, в Милане из-за сильных ливней произошел разлив реки Севезо. Затоплены отдельные районы города с 2 до 4 утра. Вода залила улицы и подвалы. Кроме того, пострадали многие здания, где исчезло электроснабжение.
В то же время в реке Ламбро, которая меньше Севезо, вода достигла максимального уровня, однако она все еще остается в берегах.
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Как отмечается, приостановили движение поездов на двух участках одной из линий местного метро, а также изменили маршруты нескольких трамваев и автобусов. Также пассажиров перевозят на специальных автобусах.
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