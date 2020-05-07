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Espreso.tvОбществоНа востоке Африки из-за наводнений погибли более 260 человек

На востоке Африки из-за наводнений погибли более 260 человек


фото: reuters
В странах Восточной Африки - Кении, Уганде, Руанде и Сомали - вследствие наводнений после мощных ливней погибли более 260 человек

Об этом сообщает ВВС .

"Наводнение в результате недавних мощных ливней привело к гибели более 260 человек по всей Восточной Африке", - говорится в сообщении.

В Уганде из-за высокого уровня воды в больнице заблокированы около 200 пациентов.

В Руанде погибли 55 человек, а в Сомали - 16.

Также сообщается о 194 погибших и сотни пострадавших в Кении.

Метеорологи прогнозируют, что в течение мая дожди будут идти даже мощнее, чем обычно. Как известно, сезон дождей в Восточной Африке продолжается до июня.

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