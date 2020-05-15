В Киеве из-за долга около 2,5 млн грн могут выключить свет в двух ЖК

15 мая, 2020, 16:37

В Киеве жилые комплексы "Патриотика" и "Статус Град" задолжали 2,5 млн грн за потребленную электроэнергию, из-за чего жители могут остаться без света

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев передает пресс-служба КГГА.

"Жилые здания, принадлежащие к жилым комплексам "Патриотика "(улица Софьи Русовой, 7, 7-Г, 5-Б, 3-В, 3, Бориса Гмыри, 14-А, 16-А) и "Статус Град" ( улица Завальна, 10-Б, 10-В, 10-Г), имеют значительную задолженность за потребленную электроэнергию. Для стабильного дальнейшего энергоснабжения указанных домов необходимо обеспечить оплату долга и регулярность расчетов ", - отметил Пантелеев.

По информации компании-электропоставщика Yasno, строительная компания ООО "Будэволюция" за два месяца накопила долг за электроэнергию почти 2,5 млн грн.

Заместитель главы КГГА призвал руководителей компаний, осуществляющих обслуживание указанных домов, оплатить долг и предоставить инвесторам исчерпывающую информацию о состоянии расчетов.

По словам Пантелеева, люди вложили средства в это жилье, стали, по сути, заложниками ситуации, поскольку указанные жилые комплексы считаются объектами незавершенного строительства. Для полноценного и безопасного функционирования ЖК необходимо выполнить технические условия, чтобы переключить здания на постоянную схему электроснабжения. Это должен сделать застройщик, или, если он отказывается это сделать, то инвесторы.

Заместитель главы КГГА отметил, что "делать это за счет средств налогоплательщиков, то есть за счет городского или государственного бюджета, - незаконно".

Он добавил, что город готов оказать необходимую правовую, техническую или консультационную помощь для разрешения кризиса.

Напомним, в Киеве в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей отключили горячую воду на 14 дней в 2,6 тыс. домов.

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