В Киеве на две недели отключили горячую воду в 2,6 тыс. домов
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, передает РБК-Украина.
В КГГА отметили, что пока горячую воду отключили в жилых массивах Троещина, Лесной и Оболонь, при этом уточнив, что горячую воду отключили на 14 дней.
"На сегодняшний день осуществляются гидравлические испытания на станции теплоснабжения №2, ТЭЦ-6 (жилые массивы Троещина, Лесной, Оболонь), на районных котельных: "Воскресенка", "Пар", "Отрадный", "Минская", "Виноградарь", а также на ряде квартальных котельных", - сообщили КГГА.
В столичной администрации подчеркнули, что от горячего водоснабжения отключены 20% от общего количества жилых домов столицы.
"В целом пока от услуги горячего водоснабжения отключено 2,6 тыс. жилых домов. Это лишь 20% от общего количества жилых домов Киева", - добавили в КГГА.
- Напомним, с 12 мая в Киеве начали проведение гидравлических испытаний теплосетей, чтобы подготовить их к следующему отопительному сезону.
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