В Киеве на две недели отключили горячую воду в 2,6 тыс. домов

14 мая, 2020, 15:15

В Киеве в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей отключили горячую воду на 14 дней в 2,6 тыс. домов

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, передает РБК-Украина.

В КГГА отметили, что пока горячую воду отключили в жилых массивах Троещина, Лесной и Оболонь, при этом уточнив, что горячую воду отключили на 14 дней.

"На сегодняшний день осуществляются гидравлические испытания на станции теплоснабжения №2, ТЭЦ-6 (жилые массивы Троещина, Лесной, Оболонь), на районных котельных: "Воскресенка", "Пар", "Отрадный", "Минская", "Виноградарь", а также на ряде квартальных котельных", - сообщили КГГА.

В столичной администрации подчеркнули, что от горячего водоснабжения отключены 20% от общего количества жилых домов столицы.

"В целом пока от услуги горячего водоснабжения отключено 2,6 тыс. жилых домов. Это лишь 20% от общего количества жилых домов Киева", - добавили в КГГА.

Напомним, с 12 мая в Киеве начали проведение гидравлических испытаний теплосетей, чтобы подготовить их к следующему отопительному сезону.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb