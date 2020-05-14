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Espreso.tvОбществоВ Киеве на две недели отключили горячую воду в 2,6 тыс. домов

В Киеве на две недели отключили горячую воду в 2,6 тыс. домов


фото: konkurent.ua
В Киеве в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей отключили горячую воду на 14 дней в 2,6 тыс. домов

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, передает РБК-Украина.

В КГГА отметили, что пока горячую воду отключили в жилых массивах Троещина, Лесной и Оболонь, при этом уточнив, что горячую воду отключили на 14 дней.

"На сегодняшний день осуществляются гидравлические испытания на станции теплоснабжения №2, ТЭЦ-6 (жилые массивы Троещина, Лесной, Оболонь), на районных котельных: "Воскресенка", "Пар", "Отрадный", "Минская", "Виноградарь", а также на ряде квартальных котельных", - сообщили КГГА.

В столичной администрации подчеркнули, что от горячего водоснабжения отключены 20% от общего количества жилых домов столицы.

"В целом пока от услуги горячего водоснабжения отключено 2,6 тыс. жилых домов. Это лишь 20% от общего количества жилых домов Киева", - добавили в КГГА.

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