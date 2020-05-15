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Espreso.tvОбществоСаакашвили опроверг свое заявление об отказе от сотрудничества с МВФ

Саакашвили опроверг свое заявление об отказе от сотрудничества с МВФ


фото: Reuters
Глава Исполнительного комитета реформ и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что любые попытки выбраться из программы МВФ сейчас подойдут только врагам Украины

Об этом Саакашвили написал на странице в Facebook .

"Некоторые люди не поняли, какова моя позиция по МВФ. Я уже много раз говорил, что сейчас Украина не имеет никакого отношения к хорошему сотрудничеству, ведь специально во времена кризиса Украине нужны деньги и больше, чем МВФ сыграл в продвижении некоторых из очень необходимых реформ. На этом этапе я за усиление связей, которые приносят пользу программе реформ Украины ", - отметил он.

Саакашвили отметил, что любые попытки выбраться из программы МВФ сейчас подойдут только врагам Украины.

"Стратегически так же, как Грузия во время моего президентства, мы доберемся до ситуации, когда помощь МВФ больше не будет необходима, поскольку у нас будут здоровые финансы и собственная программа радикальных реформ. Сколько времени понадобится, чтобы получить их - несколько лет, но мы будем следить за мячом. Сказав, что любые попытки выбраться из программы МВФ сейчас подойдут только врагам Украины ", - подчеркнул Саакашвили.

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