"Шахтер" нашел нового футболиста в чемпионате Бразилии

15 мая, 2020, 14:47

Донецкий "Шахтер" интересуется 20-летним полузащитником бразильского "Фламенго" Юри Сезаром

Об этом сообщает O Dia.

По информации источника, на игрока также претендуют мадридский "Реал" и итальянский "Удинезе". Европейские клубы пока следят за выступлениями хавбека, и предложений по нему не поступало.

В августе Юри Сезар продлил контракт с "Фламенго" до 2023 года. В договоре прописана сумма отступных в размере 50 млн евро.