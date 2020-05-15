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Espreso.tvСпорт"Шахтер" нашел нового футболиста в чемпионате Бразилии

"Шахтер" нашел нового футболиста в чемпионате Бразилии


фото: odia.ig.com.br
Донецкий "Шахтер" интересуется 20-летним полузащитником бразильского "Фламенго" Юри Сезаром

Об этом сообщает O Dia.

По информации источника, на игрока также претендуют мадридский "Реал" и итальянский "Удинезе". Европейские клубы пока следят за выступлениями хавбека, и предложений по нему не поступало.

В августе Юри Сезар продлил контракт с "Фламенго" до 2023 года. В договоре прописана сумма отступных в размере 50 млн евро.

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