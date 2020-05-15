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Espreso.tvСпорт"Манчестер Юнайтед" заинтересовался игроком "Шахтера"

"Манчестер Юнайтед" заинтересовался игроком "Шахтера"


фото: Getty Images
Английский "Манчестер Юнайтед" выбрал полузащитника "Шахтера" Тете, как запасной вариант, если им не удастся оформить трансфер Джейдона Санчо из дортмундской "Борусии"

Об этом сообщает thepeoplesperson.com.

В список запасных вариантов также входят полузащитники Рабби Матондо из немецкого "Шальке", Ферран Торрес из испанской "Валенсии", Федерико Кьеза из итальянской "Фиорентины".

Тете перешел в "Шахтер" из "Гремио" в феврале прошлого года, подписав пятилетний контракт с "горняками".

В текущем сезоне 20-летний бразилец провел 26 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость за вингера составляет 17 млн евро.

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