"Манчестер Юнайтед" заинтересовался игроком "Шахтера"
15 мая, 2020, 17:47
Английский "Манчестер Юнайтед" выбрал полузащитника "Шахтера" Тете, как запасной вариант, если им не удастся оформить трансфер Джейдона Санчо из дортмундской "Борусии"
Об этом сообщает thepeoplesperson.com.
В список запасных вариантов также входят полузащитники Рабби Матондо из немецкого "Шальке", Ферран Торрес из испанской "Валенсии", Федерико Кьеза из итальянской "Фиорентины".
Тете перешел в "Шахтер" из "Гремио" в феврале прошлого года, подписав пятилетний контракт с "горняками".
В текущем сезоне 20-летний бразилец провел 26 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость за вингера составляет 17 млн евро.
- 1 апреля Тете рассказал о скидках в торговом центре , который принадлежит президенту клуба Ринату Ахметову.
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