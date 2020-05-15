Немецкий клуб погонит бывшего защитника "Динамо" за 5 млн евро

15 мая, 2020, 12:46

Немецкий "Байер" планирует продать Александара Драговича в ближайшее трансферное окно

Об этом сообщает Fussball Transfers

По информации источника, "Байер" не видит перспектив дальнейшего сотрудничества с 29-летним австрийцем. "Фармацевты" планируют получить за футболиста от трех до пяти млн евро.

Защитник перешел в леверкузенский "Байер" из киевского "Динамо" летом 2016 года. В текущем сезоне Александар Драгович провел 17 матчей за немецкий клуб во всех турнирах.