На Львовщине от коронавируса умерли еще два человека
Об этом сообщила руководитель городского штаба противодействия COVID-19 Галина Сличная, передает пресс-служба Львовского горсовета.
На Львовщине на 15 мая от коронавируса умерли еще два человека.
"Мужчина из Жовкивского района, 1955 года рождения (64 года), умер сегодня, 15 мая. 5 мая был госпитализирован в Центр легочного здоровья с двусторонней пневмонией", - отметила Сличная.
Положительный результат теста, который подтвердил коронавирус, в больнице получили в 9 мая. Среди сопутствующих заболеваний - цирроз печени.
Сличная также сообщила, что сегодня, 15 мая, зафиксировали смерть женщины из Стрыйского района.
"Женщина из Стрыйского района, 1939 года рождения, умерла также сегодня. С 5 мая находилась на лечении в областной инфекционной клинической больнице. Положительный результат теста, который подтвердил наличие коронавируса, получили сегодня, 15 мая. У пациентки были сопутствующие заболевания - хроническая сердечная недостаточность и болезнь Паркинсона ", - отметила она.
- Напомним, в Хмельницкой области COVID-19 обнаружили в 11 монахов Городищенского мужского монастыря УПЦ (МП).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-