На Львовщине от коронавируса умерли еще два человека

15 мая, 2020, 20:53

Во Львовской области умерли еще двое пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция

Об этом сообщила руководитель городского штаба противодействия COVID-19 Галина Сличная, передает пресс-служба Львовского горсовета.

На Львовщине на 15 мая от коронавируса умерли еще два человека.

"Мужчина из Жовкивского района, 1955 года рождения (64 года), умер сегодня, 15 мая. 5 мая был госпитализирован в Центр легочного здоровья с двусторонней пневмонией", - отметила Сличная.

Положительный результат теста, который подтвердил коронавирус, в больнице получили в 9 мая. Среди сопутствующих заболеваний - цирроз печени.

Сличная также сообщила, что сегодня, 15 мая, зафиксировали смерть женщины из Стрыйского района.

"Женщина из Стрыйского района, 1939 года рождения, умерла также сегодня. С 5 мая находилась на лечении в областной инфекционной клинической больнице. Положительный результат теста, который подтвердил наличие коронавируса, получили сегодня, 15 мая. У пациентки были сопутствующие заболевания - хроническая сердечная недостаточность и болезнь Паркинсона ", - отметила она.

Напомним, в Хмельницкой области COVID-19 обнаружили в 11 монахов Городищенского мужского монастыря УПЦ (МП).

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