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Espreso.tvОбществоВ Хмельницкой области в мужском монастыре УПЦ (МП) произошла вспышка COVID-19, инфицировано 11 монахов

В Хмельницкой области в мужском монастыре УПЦ (МП) произошла вспышка COVID-19, инфицировано 11 монахов


фото: reuters
В Хмельницкой области COVID-19 обнаружили у 11 монахов Городищенского мужского монастыря УПЦ (МП)

Об этом рассказал на брифинге глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет.

"Последняя информация, поступившая перед самым брифингом, в Хмельницкой области прибавилось еще 17 человек, у которых обнаружили COVID-19. То есть это уже не 235 человек, а на 17 человек больше. Хочу отметить, что среди этих 17 человек 11 - монахи монастыря в Городищах Шепетовского района, по три человека - из города Каменец-Подольского и Каменец-Подольского района. Все эти лица в состоянии, позволяющем им лечиться амбулаторно", - отметил Габинет.

Габинет заметил, что увеличение случаев заболеваний связано с несоблюдением карантинных требований во время Пасхальных праздников и поминальных дней - с тех пор прошло две недели, что соответствует инкубационному периоду COVID-19.

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