На Филиппины обрушился мощный тайфун, более 140 тыс. эвакуированных

15 мая, 2020, 13:52

Филиппины накрыл тайфун Вонгфонг, власти эвакуировали более 140 тысяч человек

Как сообщает AFP, тайфун сопровождался сильным ветром и дождями.

Основной проблемой является то, что большое количество мест, которые обычно использовались как убежища для пострадавших от штормов, тайфунов и других сложных погодных условий, были превращены в места карантина для людей с подозрением на коронавирус.

Люди также должны соблюдать социальную дистанцию.

Власти решили предоставить всем маски и средства индивидуальной защиты.

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"Мы должны носить маски и держать дистанцию постоянно. Их трудно заставить, потому что они подвержены стрессу. Но мы делаем все возможное", - рассказали в полиции.

Сейчас на Филиппинах более 12 тысяч случаев коронавируса, 806 из них летальные.