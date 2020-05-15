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Espreso.tvОбществоНа Филиппины обрушился мощный тайфун, более 140 тыс. эвакуированных

На Филиппины обрушился мощный тайфун, более 140 тыс. эвакуированных


фото: reuters
Филиппины накрыл тайфун Вонгфонг, власти эвакуировали более 140 тысяч человек

Как сообщает AFP, тайфун сопровождался сильным ветром и дождями.

Основной проблемой является то, что большое количество мест, которые обычно использовались как убежища для пострадавших от штормов, тайфунов и других сложных погодных условий, были превращены в места карантина для людей с подозрением на коронавирус.

Люди также должны соблюдать социальную дистанцию.

Власти решили предоставить всем маски и средства индивидуальной защиты.

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"Мы должны носить маски и держать дистанцию постоянно. Их трудно заставить, потому что они подвержены стрессу. Но мы делаем все возможное", - рассказали в полиции.

Сейчас на Филиппинах более 12 тысяч случаев коронавируса, 806 из них летальные.

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