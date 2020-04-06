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Espreso.tvМирНа Филиппинах правоохранители застрелили мужчину, который нарушил карантинные меры

На Филиппинах правоохранители застрелили мужчину, который нарушил карантинные меры

Полиция Филиппин застрелила мужчину, который начал вести себя агрессивно после просьбы надеть медицинскую маску из-за опасности распространения COVID-19

Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в южном городе Насипит в провинции Агусан-дель-Норте. Сообщается, что 63-летний мужчина был в нетрезвом состоянии, и после требования со стороны медицинских работников соблюдать карантин, напал на врачей и полицейских.

"Подозреваемый был предупрежден медицинским работником за то, что он не носил маску. Но подозреваемый пришел в ярость, произнося провокационные слова, и в конце концов напал на персонал с помощью косы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за обострения ситуации полицейские применили оружие и застрелили мужчину. Это первый случай в стране, когда полиция стреляла в мирного жителя за нарушение правил карантина.

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