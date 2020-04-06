На Филиппинах правоохранители застрелили мужчину, который нарушил карантинные меры

6 апреля, 2020, 16:58

Полиция Филиппин застрелила мужчину, который начал вести себя агрессивно после просьбы надеть медицинскую маску из-за опасности распространения COVID-19

Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в южном городе Насипит в провинции Агусан-дель-Норте. Сообщается, что 63-летний мужчина был в нетрезвом состоянии, и после требования со стороны медицинских работников соблюдать карантин, напал на врачей и полицейских.

"Подозреваемый был предупрежден медицинским работником за то, что он не носил маску. Но подозреваемый пришел в ярость, произнося провокационные слова, и в конце концов напал на персонал с помощью косы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за обострения ситуации полицейские применили оружие и застрелили мужчину. Это первый случай в стране, когда полиция стреляла в мирного жителя за нарушение правил карантина.

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте приказал полиции и армии расстреливать нарушителей карантина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb