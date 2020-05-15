Лидер "Динамо" заговорил о завершении карьеры

15 мая, 2020, 10:35

Полузащитник киевского "Динамо" Карлос Де Пена не собирается в ближайшее время заканчивать игровую карьеру

Об этом сообщает champion.com.

Уругваец готов играть до 40 лет.

"Планирую играть до 40 лет и пока не думаю много о будущем. Сейчас я - футболист и наслаждаюсь своим временем здесь. Моя мечта - играть в футбол. А уже после завершения карьеры посмотрим. Может, я хочу стать тренером, может, скаутом. Пока не знаю. Но в будущем, возможно, я смогу рекомендовать уругвайских или других латиноамериканских игроков для "Динамо", - признался футболист.

В текущем сезоне 28-летний Карлос Де Пена провел 27 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с киевским "Динамо" рассчитан до конца 2021 года.