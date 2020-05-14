Лидер "Динамо" Цыганков назвал своих кумиров

14 мая, 2020, 20:51

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков берет пример с португальца Криштиану Роналду

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

"В футболе для меня пример для подражания - Криштиану Роналду. В теннисе люблю наблюдать за игрой Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. В баскетболе мои симпатии на стороне Леброна Джеймса и Стефана Карри. Но любимый игрок - Деррик Роуз. Из-за него и начал смотреть баскетбол" , - сказал футболист.

Также Цыганков рассказал, что в детстве занимался плаванием.

"В детстве параллельно с футболом занимался еще плаванием. Но это продолжалось недолго и на ранних этапах, в 6-7 лет", - признался полузащитник.

В текущем сезоне 22-летний Виктор Цыганков провел 31 матч, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за Украинское составляет 16 млн евро.