Лидер "Динамо" Цыганков назвал своих кумиров
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
"В футболе для меня пример для подражания - Криштиану Роналду. В теннисе люблю наблюдать за игрой Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. В баскетболе мои симпатии на стороне Леброна Джеймса и Стефана Карри. Но любимый игрок - Деррик Роуз. Из-за него и начал смотреть баскетбол" , - сказал футболист.
Также Цыганков рассказал, что в детстве занимался плаванием.
"В детстве параллельно с футболом занимался еще плаванием. Но это продолжалось недолго и на ранних этапах, в 6-7 лет", - признался полузащитник.
В текущем сезоне 22-летний Виктор Цыганков провел 31 матч, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за Украинское составляет 16 млн евро.
- 9 апреля хавбек киевского "Динамо" Виктор Цыганков попал в "команду недели" в футбольном симуляторе FIFA 20.
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