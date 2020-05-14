 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛидер "Динамо" Цыганков назвал своих кумиров

Лидер "Динамо" Цыганков назвал своих кумиров


фото: fcdynamo.kiev.ua
Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков берет пример с португальца Криштиану Роналду

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

"В футболе для меня пример для подражания - Криштиану Роналду. В теннисе люблю наблюдать за игрой Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. В баскетболе мои симпатии на стороне Леброна Джеймса и Стефана Карри. Но любимый игрок - Деррик Роуз. Из-за него и начал смотреть баскетбол" , - сказал футболист.

Также Цыганков рассказал, что в детстве занимался плаванием.

"В детстве параллельно с футболом занимался еще плаванием. Но это продолжалось недолго и на ранних этапах, в 6-7 лет", - признался полузащитник.

В текущем сезоне 22-летний Виктор Цыганков провел 31 матч, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за Украинское составляет 16 млн евро.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать